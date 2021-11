Lirik Lagu Someday oleh Raisa Feat Sam Kim dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi kenamaan Indonesia yaitu Raisa telah merilis lagu bertajuk Someday, berkolaborasi dengan solois Korea Selatan Sam Kim.

Lagu Someday yang dirilis pada 12 November 2021 ini memiliki lirik lagu yang mengisahkan tentang sepasang kekasih, terjebak kesulitan karena ego yang besar dan sulit mengungkapkan perasaan.

Berikut Pikiran-Rakyat.com telah merangkum informasi lirik lagu Someday yang dinyanyikan Raisa dan Sam Kim, dilengkapi dengan Terjemahan Bahasa Indonesia.

Lirik Lagu Someday - Raisa Feat Sam Kim

Hope that I could one day

Say the things I wanna say to you

With no hesitation

Don't care if you stay or leave tonight

Need somebody who cares

A man who gives a damn one more than you

Yes I hope someday

O God please someday

I hope I never miss you

And I hope that I can learn to unlove you

Could never really trust you, baby

Could never really love you, when I wanted to show my lovin'

Never, you never let your guard down for me

So why do you tease me, kiss me, and hold me

We fight and kiss everyday

Break up and make up and start all over again

We fight and kiss every day