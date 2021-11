8 Fakta Menarik Drakor 'Snowdrop', Drama 'Sindiran' Berbalut Romansa yang Dibintangi Jisoo BLACKPINK

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea (drakor) mendatang 'Snowdrop' telah dikonfirmasi akan tayang pada Desember 2021 mendatang setelah ditunda penayangannya selama setahun.

Dibintangi Jisoo BLACKPINK hingga Jung Hae In, 'Snowdrop' yang dikonfirmasi ditayangkan JTBC dan Disney Plus ini memiliki banyak fakta menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Mengambil latar tahun 1987, siapa sangka 'Snowdrop' yang penuh romansa ini dibalut dengan sindiran terhadap rezim militer 1987 hingga drama sempat kena boikot karena dianggap mendistorsi sejarah.

Sambil menantikan 'Snowdrop' tayang pada Desember mendatang, berikut Pikiran-Rakyat.com telah merangkum sejumlah fakta menarik dari 'Snowdrop', drama yang menjadi ajang debut Jisoo BLACKPINK sebagai pemeran utama.

1. Bertabur Bintang Penuh Visual

Drama 'Snowdrop' sangat layak dinantikan meski sudah berulang kali diundur penayangannya, karena bertabur bintang penuh visual dan akting mereka yang mumpuni.

Tak hanya Jisoo BLACKPINK dan Jung Hae In sebagai pemeran utama, drama in juga dibintangi oleh Kim Hye Yoon yang terkenal berkat perannya di Sky Castle dan Extraordinary You, juga saat ini tengah membintangi Secret Royal Inspector Joy.

