Vanessa Angel Punya Lagu yang Tak Pernah Dirilis, Nanda Persada: Temanya Seperti Perpisahan

PIKIRAN RAKYAT - Semasa hidup Vanessa Angel memang dikenal sebagai publik figur yang serba bisa. Selain aktif di dunia akting, ia juga beberapa kali merilis lagu.

Vanessa Angel selalu berkolaborasi dengan beberapa musisi ternama untuk merilis lagu-lagunya.

Baru-baru ini terungkap ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Vanessa Angel, namun tak pernah dirilis ke publik.

Hal itu terungkap dari unggahan manajer artis Nanda Persada, yang mengunggah cuplikan lagu yang dinyanyikan oleh istri Bibi Ardiansyah.

Lagu yang dinyanyikan Vanessa memang sangat sendu, dan diciptakan oleh musisi kondang Alam Urbach.

"Good bye my love, good bye my sweet, good by everything," kata dalam lirik lagu Vanessa tersebut.

Alam Urbach justru tak mau merilis lagu tersebut hingga sempat membuat Vanessa bertanya-tanya.