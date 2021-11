Stefan William Geram hingga Sebut Sosok yang Ambil Keuntungan Sendiri, Sindir Siapa?

PIKIRAN RAKYAT - Stefan William unggah Instagram story yang diduga menyindir seseorang.

Stefan William menuliskan sindiran tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris.

"I'm just surprised. Everything is done for it's own benefit and for the ratings smh," ujar Stefan William, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @stefanwilliam, Jumat, 5 November 2021.

"Aku hanya terkejut. Semuanya dilakukan untuk keuntungannya sendiri dan untuk rating."

Unggahan Stefan William yang diduga menyindir seseorang Instagram @stefannwilliam

Tak hanya itu temannya pun mengatakan jika seseorang tersebut mencari celah dan tak memiliki hati nurani.

"No offense ya. tapi ada yang proses pemakaman belum selesai tapi udah penayangan ke mana-mana, cari celahnya tanpa nurani banget sih?" tutur teman Stefan William.

