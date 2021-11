Sempat Ogah 'Sentuh' Jessica Iskandar, Vincent Verhaag Ungkap Alasan Tak Terduga

PIKIRAN RAKYAT - Dua sejoli yang baru mengikat janji suci, Jessica Iskanda dan Vincent Verhaag rupanya punya segudang cerita menarik di balik hubungan mereka.

Pasalnya seperti diketahui, Vincent sendiri bertemu dengan Jessica di saat ibu dari El Barack itu berada di titik terendahnya.

Namun hal tersebut tak urung membuat Vincent kabur apalagi muak melihat sikap buruk Jessica.

Karena menurut Vincent jika seseorang tak bisa menerima sisi terburuk sang pasangan, maka dia tidak pantas mendapat sisi terbaiknya.

"If i can't accept her at the lowest then i don't deserve for her own best," ucap Vincet Verhaag sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Dapur Bincang Online pada Kamis, 4 Oktober 2021.

Dengan pemikiran seperti itu, tepatnya pada 11 April 2021 Vincent mantap menjalin hubungan asmara bersama Jessica Iskandar.

Tapi di sisi lain, meski sudah jalan beberapa bulan, Vincent mengajukan syarat pada Jessica untuk tidak bergandengan apalagi menempel di depan El Barack.