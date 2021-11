TREASURE Comeback dengan Bintangi Web Drama Horor Baru 'The Mysterious Class'

PIKIRAN RAKYAT - Boy grup K-Pop asuhan YG Entertainment, TREASURE akan melakukan comeback pada November 2021.

Bukan comeback dengan album, kali ini TREASURE akan comeback dengan membintangi web drama 8 episode dengan tema horor.

TREASURE akan membintangi web drama pada November 2021 ini dengan judul 'The Mysterious Class'.

Sebelumnya TREASURE telah mencuri perhatian dengan membintangi web drama satu episode sebagai bagian dari 'Treasure Map'.

TREASURE telah menunjukkan bakat akting mereka yang mumpuni melalui web drama 'It's Okay, That's Friendship'.

Web drama tersebut telah menjadi viral, serta menjadi salah satu episode 'Treasure Map' paling legendaris dan paling banyak ditonton hingga saat ini.

