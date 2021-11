Selangkah Lagi Jadi Menantu Maia Estianty, Alyssa Daguise Beri Doa Tulus untuk Sang Musisi Saat Anniversary

PIKIRAN RAKYAT - Hubungan asmara Al Ghazali dengan Alyssa Daguise nampaknya semakin serius.

Al Ghazali rela menyusul Alyssa Daguise yang berada di Paris, meski pandemi Covid-19 belum usai.

Hal sebaliknya juga dilakukan Alyssa Daguise, ia tak ragu ke Indonesia demi bertemu dengan Al Ghazali.

Hubungan Al Ghazali dan Alyssa pun sudah direstui oleh orangtua masing-masing.

Baca Juga: Aturan Baru Pemerintah: Naik Mobil Pribadi Jarak Jauh Wajib Tunjukan Hasil Tes RT-PCR

Alyssa bahkan juga sangat dekat dengan Irwan Mussry, sampai-sampai keduanya sangat akrab saat bertemu.

Ketika selangkah lagi jadi menantu Maia, Alyssa tak ragu memberikan doa yang tulus untuk Maia dan Irwan yang baru saja merayakan anniversary pernikahan yang ke-3.

"Happy third anniversary bunda and daddy, wisshing you both a lifetime full of love and happines always, and we love you (Selamat ulang tahun ketiga bunda dan daddy, semoga kalian selalu penuh cinta dan bahagia selalu, kami sayang kalian)," ujar Alyssa, dikutip dari YouTube MAIA ALELDUL TV pada Senin, 1 November 2021.

Baca Juga: Wajib PCR untuk Perjalanan Darat, Dishub Jabar Siap Kawal Terminal, Bandara, dan Stasiun