Jessica Iskandar Terharu, El Barack Bahagia Punya Ayah: Are You Happy, Mom?

PIKIRAN RAKYAT - Artis Jessica Iskandar mengatakan anak semata wayangnya, El Barack Alexander sangat antusias menjelang pernikahannya dengan Vincent Verhaag.

Saking antusiasnya, El Barack bahkan sampai mencoba baju yang akan ia gunakan di pernikahan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag sebanyak 16 kali.

Bahkan, di malam sebelum pernikahaan Jessica dan Vincent Verhaag, El Barack melontarkan pertanyaan yang membuat Jessica merasa terharu.

"Terus dia (El Barack) tanya ke aku, 'mom are you happy? Kamu bakal menikah besok. Besok kamu bakal punya suami, aku bakal punya official dad, are you happy mom?' gitu," kata Jessica Iskandar, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube TonightShowNet, Minggu 31 Oktober 2021.

Sontak saja, pernyataan El Barack membuat Jessica Iskandar bahagia dan terharu.

“Itu antara sedih dan seneng, ini apa yang dia harapkan apa yang pastinya saya harapkan juga terus akan terkabul pada besok hari,” katanya lagi.

Sebelumnya, Vincent Verhaag juga melihat sosok El Barack yang memiliki trauma karena ditinggal pergi oleh sosok ayah.