Lirik Lagu November Rain - Guns N' Roses, Kisah Cinta yang Bertepuk Sebelah Tangan Setiap November Tiba

PIKIRAN RAKYAT - Dalam menyambut bulan November ini, lagu November Rain cocok dan banyak dinyanyikan oleh banyak penggemar.

Lagu ciptaan Guns N Roses pada 25 Desember 2009 ini membahas cinta yang bertepuk sebelah tangan.

Lirik lagu November Rain yang dirilis 11 tahun itu masih hangat dinyanyikan setiap November tiba.

Berikut ini lirik lagu November Rain - Guns N Roses yang bisa Anda nyanyikan:

When I look into your eyes

I can see a love restrained

But darlin' when I hold you

Don't you know I feel the same?

Nothin' lasts forever

And we both know hearts can change

And it's hard to hold a candle

In the cold November rain

We've been through this such a long long time

Just tryin' to kill the pain, ooh yeah

Love is always coming, love is always going

No one's really sure who's lettin' go today

Walking away

