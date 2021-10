Celine Evangelista Bongkar Tabiat Buruk Sang Ibunda, Ternyata Tak Akur dengan Keluarga Besarnya

PIKIRAN RAKYAT - Setelah Celine Evangelista bercerai dari Stefan William, Vincentia Nurul, sang ibunda justru membongkar aib anaknya di hadapan awak media.

Tak pelak Celine Evangelista kini jadi bahan gunjingan, setelah Vincentia Nurul membuat pernyataan tersebut.

Meski begitu, tak sedikit pula yang menyayangkan perilaku ibunda Celine Evangelista, yang tak mendukung anaknya sendiri.

Menanggapi pernyataan sang ibu, Celine memilih pasrah dan tak ingin membalas Nurul.

Ia mengaku sudah tahu tabiat sang ibunda, sehingga malas untuk berdebat dengan Nurul.

"Udah biasa mamaku ngomong di media, apapun itu dia udah sering. Cuma aku gak mau menanggapi mama mau ngomong apa. Karena susah juga, biar bagaimana pun mama tetap yang melahirkan aku," ujar Celine, dikutip dari YouTube MAIA ALELDUL TV pada Minggu, 31 Oktober 2021.

Mantan istri Stefan William itu mengaku tak ingin membantah apa pun yang dilakukan sang ibu kepadanya.

"Terserah mama aja, aku gak mau ngelawan mama, aku gak mau ngebantah mama, aku tetap doain mama, apapun yang mama bilang i still love her so much. Sebenarnya gak seperti itu," ucapnya.