Jessica Iskandar Pamer Uang Hadiah Pernikahan dari Raffi Ahmad, Bisa untuk Beli 3 Unit Motor?

PIKIRAN RAKYAT - Unggahan Instagram story Jessica Iskandar pada Sabtu, 30 Oktober 2021 cukup mengejutkan.

Jessica Iskandar mengunggah foto tangkap layar bukti transfer dari Raffi Ahmad kepada dirinya.

Tentunya bukti transfer dari Raffi Ahmad bukanlah jumlah yang sedikit.

Hal ini sebagai pemberian hadiah pernikahan dari Raffi Ahmad untuk Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag.

Dalam unggahan tersebut terlihat nominal yang diberikan Raffi Ahmad kepada Jessica Iskandar.

“Thank you for your wedding gift @raffinagita1717,” ujar Jessica Iskandar, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram story @inijedar, Sabtu, 30 Oktober 2021.

Uang yang di transfer Raffi kepada wanita yang akrab disapa Jedar ini cukup untuk membeli 3 unit sepeda motor.

Raffi memberikan hadiah pernikahan kepada Jesar sebesar Rp50 juta.