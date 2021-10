Celine Evangelista Akui Lelah 'Berbohong', Perkataan sang Ibu Soal Stefan William Terbukti?

PIKIRAN RAKYAT - Artis Celine Evangelista dan Stefan William resmi mengakhiri biduk rumah tangga mereka yang terjalin selama 5 tahun.

Kasus perceraian Celine Evangeliista dan Stefan William pun disorot oleh banyak pihak.

Sebelumnya, ibunda Celine Evangelista, Vincentia Nurul meminta anaknya untuk berhenti 'menipu'.

"Berhenti berbohong, berhenti berkamuflase, ini pesan saya buat Celine," ujar Vicentia Nurul.

Kini seolah membenarkan pernyataan sang ibunda, Celine Evangelista mengaku pada Maia Estianty lelah 'berbohong'.

Meski perceraiannya dengan Stefan William dirasanya sangat berat, Celine Evangelista mengaku tak ingin berlarut-larut.

"Karena life must go on. Jadikan hidup harus jalan terus, bun. Aku juga capek sebenernya," kata Celine, dikutip dari Kanal Youtube Maia Aleldul TV, Minggu 31 Oktober 2021.