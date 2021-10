VoB dari Garut Siap Tur Eropa dan Sepanggung dengan Slipknot, Pernah Berlatih Pakai Alat Bekas

PIKIRAN RAKYAT - Band metal asal Kota Garut, Jawa Barat yang bernam Voice of Baceprot, baru saja mengumumkan akan mengadakan tur di benua Eropa.

Keunikan dari grup band Voice of Baceprot ini terdapat dari para personelnya.

Voice of Baceprot memiliki keunikan yaitu 3 personelnya seorang wanita remaja, dengan penampilan berhijab.

Di akun Instagram Voice of Baceprot, mengunggah lokasi tur, yang akan dimulai pada tanggal 28 November hingga 10 Desember 2021.

"Europe! We’re super excited to announce the dates to our upcoming Fight Dream Believe European Tour 2021!Can’t wait to see and sing along with you all. Stay tuned for more ticketing info," ujar Voice of Baceprot, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @voiceofbaceprot, Kamis, 28 Oktober 2021.

"Eropa!Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan tanggal Fight Dream Believe European Tour 2021 kami yang akan datang! Tidak sabar untuk melihat dan bernyanyi bersama kalian semua. Nantikan info tiket lainnya.”

Band yang memiliki 3 personel antara lain Firda Kurnia alias Marsya (vokal/gitar), Euis Siti Aisah (drum), dan Widi Rahmawati (bas) terbentuk pertama kali pada tahun 2014.

VoB terbentuk, ketika guru BK di sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Baqiyatussolihat, yang mengajarkan berbagai alat musik kepada 3 muridnya tersebut.