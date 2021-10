Tak Mau Simpan Luka di Hati Anak Jessica Iskandar, Vincent Verhaag Terpaksa 'Jaga Jarak' dengan sang Istri

PIKIRAN RAKYAT - Tak ingin main-main dengan perasaan Jessica Iskandar, Vincent Verhaag rupanya tak ragu untuk langsung menikahi janda satu anak itu sebagai istrinya.

Tak cuma serius menjadi suami Jessica Iskandar, Vincent Verhaag rupanya juga serius menjadi sosok ayah bagi El Barack.

Hal itu bahkan kerap kali Vincent Verhaag tunjukan lewat berbagai perlakuannya kala mengasuh El Barack di beberapa kesempatan.

Gara-gara hal itu lah, Vincent Verhaag mampu membuat Jessica Iskandar jatuh cinta.

"Dari pertemanan, dia udah ada dari momen aku di bawah (terpuruk), setelah move on, aku mulai mencintai diri sendiri dulu, dia (Vincent Verhaag) masih ada (menemani)," ucap Jessica Iskandar seperti dikutip dari kanal YouTube Trans TV Official.

Lebih lanjut, menurut Jessica Iskandar, sedari awal pertemuannya dengan Vincent Verhaag, sang suami rupanya berhasil membuat putranya, El Barack ikut jatuh cinta.

Meski hubungannya saat itu sudah sangat serius, ternyata Vincent Verhaag tak pernah mau memaksakan El Barack untuk memanggilnya 'daddy' seperti panggilannya pada mantan pacar Jessica Iskandar.

"Jadi dari awal aku sudah ngomong sama Jess, kalau kita nanti jadian, kita jangan paksa dia. Aku enggak mau sampai kayak dia ngomong sama El, 'This is my new partner, call him Dad'," kata Vincent Verhaag.