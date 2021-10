Pernikahannya Gagal Lagi, Celine Evangelista Didesak Ibunya untuk Berhenti Berbohong

PIKIRAN RAKYAT - Ibunda Celine Evangelista, Vincentia Nurul meminta anaknya untuk berhenti berbohong soal kehidupannya usai bercerai dari Stefan William.

Bahkan, Vincentia menyebut Celine Evangelista memiliki watak buruk yang enggan diubah.

Watak tersebut, dikhawatirkan Vincentia akan mengubah hidup sang artis.

"Berhenti berbohong, berhenti berkamuflase," kata Vincentia Nurul, dikutip dari Insert Investigasi, Kamis 28 Oktober 2021.

"Saya mengenal sifat (Celine Evangelista), karakter, and i can read her mind," katanya lagi.

Selain meminta untuk berhenti berbohong, Vencentia mengungkapkan Celine memiliki ego yang sangat tinggi.

"Sangat bermasalah dengan egonya, yang mana sampai sekarang dia belum paham," katanya menambahkan.