Celine Evangelista Disebut Punya Watak Buruk, Sang Ibunda Bongkar Borok Sang Artis: Sangat Bermasalah

PIKIRAN RAKYAT - Vincentia Nurul, ibunda Celine Evangelista, mengaku tak kaget lagi ketika melihat putrinya bercerai dari Stefan William.

Sejak Celine Evangelista pertama kali menikah dengan Stefan William, Vincentia Nurul bahkan sudah memprediksi rumah tangga putrinya tak akan bertahan lama.

Vincentian Nurul bisa memprediksi hal tersebut karena sudah mengetahui watak Celine Evangelista sejak lama.

Oleh karena itu, Vincentia tak merasa aneh jika hubungan rumah tangga anaknya akan selalu gagal.

Baca Juga: Menangis Saat Dihipnotis, Celine Evangelista Minta Maaf ke Stefan William dan Singgung Soal Kebahagiaan

Ia menyebut Celine hingga saat ini memiliki watak buruk, yang belum disadari sang artis.

Tak hanya itu saja, Vincentia menyebut Celine enggan merubah watak buruk yang memengaruhi hidupnya itu.

"Saya mengenal sifat, karakter, and i can read her mind. Semua orangtua bisa mengetahui apa yang akan anak lakukan," ujar Vincentia, dikutip dari YouTube Intens Investigasi pada Kamis, 28 Oktober 2021.

Vincentia menyebut Celine adalah sosok yang memiliki ego tinggi sejak lama.