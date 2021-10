Film Story of Dinda: Second Chance of Happiness, Aurelie Moeremans Mengejar Kebahagian Bersama Abimana

PIKIRAN RAKYAT - Mulai tayang Jumat, 29 Oktober di Bioskop Online, film Story of Dinda: Second Chance of Happiness menjadi kisah tentang sepasang manusia yang berusaha lepas dari toxic relationship.

Di film karya sutradara Ginanti Rona ini, karakter Dinda yang diperankan Aurelie Moeremans merasa ada yang salah dengan hubungannya bersama Kale (Ardhito Pramono).

Kebahagian tidak selalu datang di kesempatan pertama.

Kesempatan membawa Dinda bertemu dengan Pram, karakter yang diperankan oleh Abimana Aryasatya.

Hubungan Dinda dan Pram terbilang unik, karena didasari atas sikap saling menghargai dan kesadaran bahwa, gagal adalah kenyataan yang akan selalu terjadi dalam usaha manusia mencapai kebahagiaan.

Sutradara Ginanti Rona mengatakan, melalui film Story of Dinda: Second Chance of Happines, penonton akan dibawa ke cerita kenapa Dinda akhirnya memutuskan untuk pergi dari Kale.

Film ini, kata Ginanti, ingin menyampaikan bahwa setiap orang di dalam hubungan itu punya pilihan dan punya kuasa untuk memilih kebahagiaannya.

"Dinda sebelumnya merasa frustasi karena punya pasangan yang membuat dia insecure. Dia kemudian bertemu dengan sosok laki-laki yang mendorong dia untuk melihat bahwa ada kemungkinan lain di hidupnya. Itu yang membuat kenapa film ini diberi judul Story of Dinda: Second Chance of Happiness," ungkap Ginanti pada konferensi pers virtual, Selasa, 26 Oktober 2021.