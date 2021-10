Pesan Anang Hermansyah pada Amora Bikin 'Adem', Raul Lemos sampai Bereaksi

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kembali mempertemukan keluarga Anang Hermansyah dan Raul Lemos.

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar mengundang keluarga Raul Lemos dan Anang Hermansyah dalam sebuh jamuan makan malam bersama di sebuah restoran.

Momen pertemuan itu diabadikan melalui kanal YouTube AH, terlihat kebersamaan dua keluarga itu terjalin sangat hangat.

"Bahagia banget, luar biasa, amazing, ini hari yang luar biasa karena bisa berkumpul sama keluarga tersayang The Hermansyah, The Atta Family dan yang paling luar biasa untuk pertama kalinya kita dinner bareng The Lemos full team," kata Atta dalam kanal YouTube AH pada Rabu, 27 Oktober 2021.

Selain makan malam, keluarga besar itu juga melakukan permainan lampu merah lampu hijau ala Squid Game.

Atta Halilintar juga berbicara soal rencana mengajak Raul Lemos dan Anang Hermansyah untuk liburan bersama ke Portugal.

Keluarga besar itu melakukan foto bersama setelah melakukan makan malam bersama. Momen hangat terlihat saat mereka akan berpisah untuk pulang.