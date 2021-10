Tukul Arwana Masih Kesulitan Bergerak, Pihak Manajemen Terpaksa Harus Kembalikan DP Honor Pekerjaan yang Masuk

PIKIRAN RAKYAT - Tukul Arwana yang baru saja menjalani operasi akibat pendarahan otak pada 22 September 2021 lalu masih perlu pemulihan.

Tukul Arwana bahkan butuh waktu pemulihan yang cukup lama. Sebelumnya, dokter memperkirakan sang pelawak akan sembuh selama satu hingga dua tahun.

Demi kesembuhannya, Tukul Arwana harus istirahat total dan menjalani tiga jenis fisioterapi untuk memulihkan kondisinya.

Tukul juga dilarang bekerja sebelum kondisinya dinyatakan benar-benar pulih.

Beruntung pihak-pihak yang sudah bekerja sama dengan manajemen Tukul tetap mendukung kesembuhan Tukul.

Meski begitu, pihak manajemen Tukul tetap berkewajiban mengembalikan DP dari honor yang sudah masuk kepadanya.

Kimon menyebut jika Tukul diperkirakan akan off untuk bekerja selama enam bulan ke depan.

"Untuk job-job off air dan on air sudah pasti mungkin sampai enam bulan ke depan kita akan off dulu. Sampai mas Tukul sembuh total," ujar Kimon, dikutip dari Intens Investigasi pada Rabu, 27 Oktober 2021.