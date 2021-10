Forum Film Bandung 2021 Tanpa Film Terpuji, 50 Tahun Dedikasi Rano Karno

PIKIRAN RAKYAT - Tanpa penghargaan untuk Film Terpuji, Festival Film Bandung (FFB) 2021 tetap berlangsung meriah dengan tema ”Untukmu Film Indonesiaku”.

Penyelengaraan FFB kedua pada masa pandemi Covid-19 itu berlangsung secara daring di kanal Youtube FFB dan luring, Sabtu 23 Oktober 2021 di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung.

Pada FFB ke-34 itu, film Tarung Sarung karya sutra dara Archie Hekagery membawa pulang tiga piala.

Film produksi Starvision itu berjaya di kategori Pemeran Pembantu Pria Terpuji yang diraih Yayan Ruhian, Penulis Skenario Terpuji untuk Archie Hekagery, dan penghargaan khusus sebagai film laga bermuatan ke arifan lokal yaitu budaya Sulawesi Selatan.

Aktor laga Yayan Ruhian, yang meraih penghargaan lewat film Tarung Sarung tidak menyangka mendapat apresiasi di FFB 2021.

Menurut dia, awalnya dia tidak percaya diri bermain di film Tarung Sarung karena perannya protagonis.

Akan tetapi, kesolidan tim film membuat Yayan Ruhian bisa lepas mengeksplorasi perannya. Di kategori itu, dia menyisihkan empat nomine lain yaitu Adi Kurdi (Sabar Ini Ujian), Kevin Ardilova (Tersanjung The Movie), Lukman Sardi (The Science of Fictions), dan Reza Rahadian (Surga Yang Tak Dirindukan 3).

”Tahun ini adalah tahun ke-13 saya ada di dunia film. Orang bilang, angka 13 adalah angka sial, tapi buat saya ini adalah angka keberuntungan. Terima kasih FFB, mudah-mudahan saya tetap bisa terus menjadi bagian dari perfilman Indonesia,” kata aktor asal Tasikmalaya tersebut.

Rano Karno