Bongkar Fakta Mengejutkan, Celine Evangelista Ternyata Hanya Cinta Stefan William di Awal Saja?

PIKIRAN RAKYAT – Kondisi rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista belakangan ini menyimpan tanda tanya besar bagi netizen.

Bagaimana tidak? Stefan William dan Celine Evangelista yang sempat dikabarkan terlibat percekcokan hebat hingga tersiar kabar bahwa keduanya telah lama pisah rumah dan tak pernah bertemu satu sama lain.

Baru-baru ini, rumah tangga keduanya diterpa fakta mengejutkan yang membuat dunia hiburan gempar.

Pasalnya Stefan William dan Celine Evangelista rupanya telah resmi berpisah pada pertengahan tahun 2021.

Belum lama ini, Celine Evangelista mengungkapkan perasaannya setelah sebelumnya menutup-nutupi perpisahannya dengan Stefan William itu.

“Feeling better, much better karena banyak banget temen-temen yang nguatin,” katanya.

Meski begitu, Celine Evangelista mengaku bahwa ia tidak pernah sedikit pun membenci Stefan karena perceraian ini.

“Aku nggak benci, nggak ada rasa kesel, karena Stefan baik. Dia ayah yang baik untuk anak-anak, dia temen yang baik untuk lingkungannya,” katanya lagi.