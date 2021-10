Melaney Ricardo Bongkar Kesedihan Celine Evangelista, Lebih Sering Menangis di Belakang Kamera

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Celine Evangelista dan Stefan William kini sudah resmi bercerai.

Sementara itu, Melaney Ricardo tidak mau memberikan tanggapan terhadap rumah tangga sang sahabat yang kandas tersebut.

“Banyak banget wartawan yang dateng ke saya, ada satu yang saya jawab bahwa Celine sedih segala macem,” ujar Melaney, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Melaney Ricardo, Jumat, 22 Oktober 2021.

Menurut Melaney, bukan ranahnya untuk berbicara terkait kesedihan Celine yang baru saja bercerai itu.

“Bukan gak mau menjawab tapi menurut saya itu bukan privasi saya,” ucap Melaney Ricardo.

"Bukan kapasitas saya walaupun tiap hari kita ketemu," katanya lagi.

Meski demikian, 3 hari sebelum sahabatnya resmi bercerai, Melaney menyebut Celine sering menangis.

“Tapi yang saya liat the last 3 days, sebelum akhirnya ketok secara official bahwa lu (Celine) udah divorce lu tuh banyak nangis di Kopi Viral,” ujar Melaney Ricardo.