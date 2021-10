Lirik Lagu Rock With You - SEVENTEEN dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Boy grup Pledis Entertainment, SEVENTEEN baru saja melakukan comeback dengan merilis mini album ke-9 bertajuk Attacca pada Jumat, 22 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB.

SEVENTEEN merilis lagu Rock With You yang menjadi single utama dalam mini album Attacca yang baru dirilis.

Berikut ini adalah lirik lagu berjudul Rock With You yang dinyanyikan oleh SEVENTEEN, dilengkapi dengan Terjemahan Bahasa Indonesia.

Lirik Lagu Rock With You - SEVENTEEN

jigeum i noraega naega doel su itge

mandeureo jun nega dagaonda

set dul hana

mwodeunji da jugo sipeo

naege neoman itdamyeon

Won’t let them break your heart oh no

nega eopdamyeon nan amugeotdo anya

No words are enough for you

noraenmallo damgo sipeo

So, modeun naui gamjeong

neoro ilgo sseuge haejwo

I just want to love you

neol honja duji ana nan

I just want you, I need you

i bameun jjalgo neon dangyeonhaji ana