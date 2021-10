Susul Keberhasilan Squid Game, 'My Name' Jadi Serial Netflix Populer Berikutnya dari Korea Selatan

PIKIRAN RAKYAT - Sejak penayangannya pada 17 September 2021 lalu, serial Netflix asli dari Korea Selatan, Squid Game telah menggemparkan dunia dan berada di urutan pertama selama berminggu-minggu.

Setelah Squid Game, serial Netflix terbaru yang dibintangi Han So Hee dan Ahn Bo Hyun 'My Name' kini merangkak ke peringkat atas setelah penayangan perdananya.

'My Name' digadang-gadang akan menjadi serial Netflix populer berikutnya dari Korea Selatan, menyusul keberhasilan terdahulunya, Squid Game.

Menurut Flix Patrol, pada 18 Oktober, 'My Name' menduduki peringkat ke-6 dalam kategori acara TV global berada di posisi ke-4 setelah dirilis pada tanggal 15 Oktober 2021.

'My Name' berkisah tentang seorang gadis bernama Hye Jin (Han So Hee) yang rela melakukan apa saja untuk membalas dendam atas kematian ayahnya.

Drama tersebut menduduki peringkat pertama di Korea Selatan, disusul dengan urutan kedua di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Tak hanya itu, My Name juga mendapatkan respon yang sangat positif dari hampir seluruh Asia.