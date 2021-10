Idi Amin: Saya Jamin Kekebasaan Anda Berbicara, tapi Tak Jamin Keselamatan Anda setelah Berbicara

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Uganda Idi Amin, dianggap sebagai salah satu diktaktor paling tiran dalam sejarah kepresidenan di Uganda.

"Saya menjamin kebebasan Anda berbicara, tapi saya tidak menjamin keselamatan Anda setelah bicara," kata Idi Amin, dalam serial dokumentar Netflix How to Become a Tyrant.

Memiliki nama lengkap Idi Amin Dada Oumee, lahir sekitar tahun 1920 di Koboko, distrik Nil Barat terkecil di Uganda, negeri kecil yang subur di tepi Danau Victoria, mata air sungai Nil dan meninggal pada 16 Agustus 2003.

Idi Amin adalah seorang perwira militer di Uganda yang menjabat sebagai Presiden Uganda pada 25 Januari 1971- 13 April 1979.

Dikenal dengan julukan "Penjagal Uganda", ia dianggap sebagai salah satu despot paling terkejam dalam sejarah dunia.

Serial baru Netflix How to Become a Tyrant menyoroti sejarah para diktator dan tiran yang telah mengubah sejarah dunia dan salah satunya adalah Idi Amin.

Idi Amin berkuasa Uganda menjadi negara yang sangat terkenal di dunia internasional. Pada Agustus 1972, semua orang Asia berkewarganegaraan Inggris (60.000 jiwa) diberi waktu sembilan puluh hari untuk angkat kaki dari Uganda.

Tindakan ini bukan karena rasialisme, tetapi karena Idi Amin ingin memberikan "kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Uganda".