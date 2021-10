Gading Marten hingga Raisa Ikut Rayakan Euforia Kemenangan Indonesia di Piala Thomas 2020

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia sukses membawa pulang title juara Thomas Cup, di Aarhus Denmark, setelah penantian panjang selama 19 tahun.

Kemenangan Anthony Sinisuka Ginting dkk disambut dengan euforia artis Indonesia yang ikut mendukung Indonesia saat berlaga melalui layar kaca televisi.

Aktor Gading Marten hingga penyanyi cantik Raisa merasa bahagia, akhirnya Indonesia kembali merebut piala kejuaraan di ajang Thomas Cup.

Gading Marten merupakan salah satu selebriti yang ikut menyaksikan keseruan para atlet bulu tangkis Indonesia saat berlaga di ajang Thomas Cup.

Ayah dari Gempita Nora Marten itu berterima kasih pada para atlet Indonesia karena telah berhasil membawa pulang piala setelah 19 tahun penantian.

Melalui laman Instagram miliknya, Gading Marten mengunggah foto kolase tim bulu tangkis putra Indonesia beserta ucapan selamat.

"After 19 years!!!! It's Coming home!!! Thank you Lads," kata Gading Marten dalam akun Instagram @gadiiing pada Minggu 17 Oktober 2021.

Gading Marten diketahui kerap menyaksikan laga bulu tangkis Merah Putih, terutama saat berlaga di ajang Olimpiade Tokyo pada bulan Juli lalu.