Kim Seon Ho Jadi Aktor Teratas, 'Hometown Cha-Cha-Cha' Mendominasi Peringkat Tertinggi Drama Minggu Ini

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea tvN, Hometown Cha-Cha-Cha kembali mendominasi peringkat minggu ini untuk drama dan aktor teratas.

Untuk minggu ketiga berturut-turut, 'Hometown Cha-Cha-Cha' tetap menjadi drama nomor satu di daftar mingguan Good Data Corporation dari drama yang menghasilkan buzz paling banyak.

Tak hanya itu, pemeran utamanya, Kim Seon Ho juga menjadi aktor teratas, naik satu peringkat setelah turun pada minggu lalu.

Perusahaan menentukan peringkat setiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, posting blog, komunitas online, video, dan media sosial tentang drama yang sedang ditayangkan atau akan segera tayang.

Tak hanya Kim Seon Ho, Shin Min Ah juga mengokohkan peringkatnya yang kuat di nomor lima seperti minggu lalu.

Drama SBS, 'Lovers of the Red Sky' naik ke No 2 dalam daftar drama yang paling menarik, sementara bintang Ahn Hyo Seop dan Kim Yoo Jung masing-masing naik ke No 3 dan No 4 di peringkat aktor.

Sementara itu, 'One the Woman' di SBS menduduki peringkat 3 drama paling buzzworthy minggu ini, dan bintang Honey Lee dan Lee Sang Yoon datang di No 2 dan No 8 masing-masing di daftar aktor.