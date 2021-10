Agnez Mo Masuk Nominasi Wanita Tercantik di Dunia Lagi, Ayu Ting Ting hingga Jedar Ikut Jadi Kandidat

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi bertalenta Agnez Mo atau biasa dikenal sebagai Agnez Monica masuk ke dalam nominasi wanita tercantik di dunia.

Agnez Mo masuk ke dalam nominasi wanita tercantik di dunia versi TC Candler.

"AGNEZ MO is nominated as one of the Faces of 2021. Congratulations! To support, please like and comment. To nominate your favorite, please comment on the nominations videos on our YouTube channel (link in bio)."

"AGNEZ MO dinominasikan sebagai salah satu Wajah 2021. Selamat! Untuk mendukung, silakan suka dan komentar. Untuk menominasikan favorit Anda, silakan komentari video nominasi di saluran YouTube kami (tautan di bio)," ujar Instagram TC Candler, Jumat, 15 Oktober 2021.

Tak hanya Agnez Mo beberapa artis Indonesia pun masuk dalam nominasi wanita tercantik di dunia.

Antara lain artis Indonesia lainnya, yaitu Jessica Iskandar, Syifa Hadju, Lyodra Ginting, Maudy Ayunda, Raisa Andriana hingga Ayu Ting Ting.

Tentunya hal ini cukup membanggakan bagi Indonesia lantaran banyak artis Indonesia yang memasuki nominasi tersebut.