Anak 'Sultan' Jatuh dari Kuda, Respons Raffi Ahmad Saat Anaknya Terluka Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Presenter kondang Raffi Ahmad memang telah lama memberikan fasilitas mewah untuk anaknya, Rafathar Malik Ahmad.

Bahkan sejak Rafathar masih kecil, Raffi Ahmad sudah mengikutsertakan sang anak dalam berbagai les untuk melihat keterampilan sang anak.

Belakangan, anak sulung Raffi Ahmad tengah hobi berkuda dan sudah memiliki kuda sendiri.

Raffi pun sering membagikan momen saat anaknya berkuda di akun Instagram pribadinya.

Namun baru-baru ini anak 'Sultan' itu sempat menghebohkan publik lantaran terjatuh dari kuda yang ditungganginya.

Sejumlah publik figur bahkan langsung merasa ngilu ketika melihat Rafathar terjatuh dari kuda yang cukup tinggi.

Kendati demikian, publik justru dibuat salah fokus dengan respons Raffi ketika melihat anaknya jatuh dari kuda.

"Rafathar jatuh dari kuda its ok my boy !!! kalo jatuh bangkit lagi yaaaa ... Anak laki harus kuat," ujar Raffi, dikutip dari Instagram @raffinagita1717 pada Kamis, 14 Oktober 2021.