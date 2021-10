Paula Verhoeven Pasang Badan demi Baim Wong, Buntut Suaminya 'Marahi' Kakek Suhud

PIKIRAN RAKYAT - Istri Baim Wong, Paula Verhoeven pasang badan ketika suaminya mendapat makian usai kasus marah-marahnya pada seorang kakek yang bernama Suhud.

Cacian dan kecaman netizen yang terus menusuk Baim Wong membuat Paula Verhoeven bersedih.

Dalam akun Instagram pribadinya @Paula_verhoeven, Paula Verhoeven pun mengungkapkan perasaannya ketika Baim Wong dikecam.

"Orang berhak berpendapat, orang berhak men-judge, tapi yang tau diri kita itu kita sendiri, nggak perlu juga Justification (pembenaran) dari orang lain," kata Paula Verhoeven.

Paula pun berharap tidak lupa untuk belajar menjadi orang yang pemaaf dan berhenti menyalahkan orang lain.

"Yang terkadang kita lupa itu untuk belajar jadi pemaaf, berhenti menjadi pembenci, berhenti menyalahkan orang, dan belajar memperbaiki diri," ucap ibu dua anak ini.

"Semoga bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Amin, We can’t control other people, but we can control our reactions to them," katanya Paula Verhoeven.