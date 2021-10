Shandy Aulia Unggah Foto Selfie, Netizen Gagal Fokus dengan Mata Sembabnya hingga Ungkit Isu Perceraian

PIKIRAN RAKYAT - Artis Shandy Aulia beberapa waktu diisukan mengalami keretakan dalam rumah tangganya dengan sang suami.

Hal ini lantaran unggahan Shandy Aulia yang menuliskan 'just two of us'.

Meski begitu Shandy Aulia, belum buka suara terkait kabar keretakan rumah tangganya.

Tak hanya itu, netizen gagal fokus dengan unggahan foto selfie Shandy Aulia.

Dalam foto tersebut, mata Shandy Aulia terlihat sembab.

Unggahan Shandy Aulia yang mencuri perhatian karena matanya terlihat sembab

"Hallo again poni. Pagi tadi belum mandi. Excited for my new role," tutur Shandy Aulia, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @shandyaulia, Selasa, 12 Oktober 2021.

