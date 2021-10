ID Line Miliknya Bocor Sampai Kebanjiran Ribuan Chat, Iqbaal Ramadhan: Biasa Aja, Gak Perlu Heboh

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi sekaligus aktor Iqbaal Ramadhan beberapa waktu ramai diperbincangkan lantaran kontak personalnya bocor di media sosial.

Berawal dari sang manager yang tak sengaja memperlihatkan ID Line Iqbaal Ramadhan dalam Instagram storynya.

ID Line Iqbaal Ramadhan pun menjadi tersebar. Iqbaal pun langsung menanggapi hal tersebut melalui Instagram storynya.

"Iya saya tau Line ID saya bocor. Biasa aja gak perlu heboh," ujar Iqbaal, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @iqbaal.e, Minggu, 10 Oktober 2021.

Mantan personil grup boyband Coboy Junior ini menuliskan ID Line nya dan menyebutkan jika kontak tersebut memang dibuat untuk personal.

Akan tetapi dirinya berubah pikiran dan mempersilahkan penggemarnya untuk menambahkannya ke kontak.

"Sembilansatusatu emang tadinya buat personal. Tapi setelah dipikir-pikir, I guess nothing is too personal. Jadi, feel free to add me kalo mau," ujar Iqbaal.

Iqbaal juga menyebutkan jika sudah banyak orang-orang yang menghubunginya melalui chat dan sempat mengobrol dengannya.