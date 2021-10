Nikita Willy Hamil Anak Pertama, Menjadi Seorang Ibu Adalah Impian Besarnya

PIKIRAN RAKYAT - Artis Nikita Willy baru saja mengumumkan kabar bahagia terkait rumah tangganya dengan sang suami.

Nikita Willy mengunggah foto bersama sang suami dan memperlihatkan hasil testpack.

Dalam unggahan foto Nikita Willy menuliskan jika kehamilannya sudah berusia 2 minggu.

Tak hanya itu, Nikita juga mengunggah video bersama sang suami, jika seharusnya kabar bahagia ini dibocorkan di saat ulang tahun pernikahannya.

"was supposed to let the secret out on our anniversary day, but the good news has been leaked. So happy (almost) anniversary soon to be daddy," ujar Nikita, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @nikitawillyofficial94, Minggu10 Oktober 2021.

"seharusnya membocorkan rahasia pada hari ulang tahun kami, tapi kabar baiknya telah bocor. Sangat senang (hampir) ulang tahun segera menjadi ayah".

Seperti diketahui jika Nikita Willy dan Indra Priawan menikah pada tanggal 16 Oktober 2020.

Akun Instagram Nikita Willy pun dibanjiri ucapan selamat dari teman serta warganet.