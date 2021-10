Diisukan Akan Berpisah dari David Herbowo, Shandy Aulia: Perceraian Itu Bisa Terjadi Sama Siapa pun

PIKIRAN RAKYAT - Shandy Aulia beberapa waktu diisukan mengalami keretakan rumah tangga dengan sang suami.

Hal ini terungkap lantaran unggahan Shandy Aulia di akun Instagramnya yang menandakan sesuatu dalam rumah tangganya.

Selain itu, foto bersama sang suami David Herbowo sudah tidak ada di akun Instagram Shandy Aulia.

Baca Juga: Tubuh Tukul Arwana Tak Lagi Ada di ICU, Manajer: Beliau Sudah...

"Just two of us. Memang kita tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri," ucap Shandy Aulia, melalui Instagram @shandyaulia.

Unggahan Shandy Aulia di tengah rumor perceraian dirinya dan David Herbowo

Tak hanya itu Shandy mengungkapkan jika rumah tangganya tidak selalu dihadapkan dengan hal-hal yang manis.

"Pernikahankan dihadapkan engga yang manis-manis aja, tapi saya sharing kaya gitu semuanya pada heboh gitu kaya whats going on," tutur Shandy, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Intens Investigasi, Jumat, 8 Oktober 2021.

Baca Juga: Rumah Tangga Diisukan Retak, Shandy Aulia Akhirnya Jawab Isu Perceraian: Saya Memohon....