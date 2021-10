Rindu pada Anji, Wina Natalia Tuliskan Pesan Menyentuh

PIKIRAN RAKYAT - Musisi Erdian Aji Prahartono alias Anji resmi menjalani rehabilitasi karena kasus narkoba yang menimpanya.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo.

Seolah rindu dengan Anji, sang istri, Wina Natalia menunjukkan dukungannya melalui unggahan Instagram miliknya.

Baca Juga: Tim Lesti Banyak yang Mengundurkan Diri, Tak Betah dengan Sikap Lesti Kejora Usai Dinikahi Rizky Billar?

Wina mengunggah sebuah foto bersama Anji dan menuliskan pesan menyentuh.

"I’m here and always be here for you @duniamanji (Aku di sini dan akan selalu ada untukmu," kata Wina Natalia di kolom caption.

Atas tulisannya tersebut, Wina pun mendapat banyak dukungan dari netizen.

Baca Juga: Heboh Video Viral Penjaga Kedai Fast Food di Bandung Marahi Rider Sunmori: Jangan Nongkrong Doang, Jajan

Banyak yang mendoakan Wina agar selalu kuat menemani Anji yang sedang menjalani rehabilitasi.