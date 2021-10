'Saya Bukan Seorang Teroris', Kata Shah Rukh Khan dalam Film My Name Is Khan

PIKIRAN RAKYAT - Film My Name Is Khan mengangkat kisah tentang perjuangan Rizwan Khan bertahan dari pandangan orang Amerika Serikat (AS) dan Barat terhadap stereotip sebagai Muslim yang terus dikait-kaitkan dengan teroris.

Film My Name Is Khan adalah film India yang disutradarai Karan Johar. Dibintangi aktor dan aktris besar yakni Shah Rukh Khan dan Kajol.

Rizwan Khan (Shahrukh Khan) seorang muslim memiliki sindrom Asperger, berkebutuhan khusus dan autis. Dia memiliki adik bernama Zakir (Jimmy Shergill).

Rizwan dan Zakir dibesarkan oleh ibunya Razia Khan (Zarina Wahab). Mereka tinggal di bagian Borivali, Mumbai.

Sejak kecil Zakir merasa cemburu kepada Rizwan karena ibunya lebih memperhatikan Rizwan daripada dirinya.

Suatu hari Zakir pergi meninggalkan Rizwan dan Ibunya menuju Amerika untuk bekerja.

Setelah kematian ibunya, Zakir meminta Rizwan menuju Amerika untuk tinggal bersamanya di San Fransisco.

Tiba di Amerika dia bertemu dengan istri Zakir bernama Hasina yang bekerja sebagai pengajar psikologi di sebuah universitas kota San Fransisco.