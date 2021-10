Jisoo BLACKPINK Siap Diambil Dior, CEO Sebut Jika Ditelantarkan YG Entertainment

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu personel grup girl band BLACKPINK, Jisoo beberapa waktu lalu mendatangi Paris Fashion Week.

Jisoo terlihat anggun dan menawan saat menggunakan outfit dari brand fashion ternama didunia, Dior.

Selain itu, Jisoo pun menjadi brand ambassador dari Dior.

Dalam sebuah video, CEO Dior Pietro Beccari membuat sebuah pernyataan terkait Jisoo BLACKPINK.

Baca Juga: Sandiaga Uno Beri Bocoran, Ungkap Kapan Vaksin Booster untuk Umum di Indonesia

Meski Pietro Beccari mengatakan dengan candaan, ucapan tersebut cukup ramai diperbincangkan.

CEO Dior tersebut mengatakan siap menampung Jisoo bila management yang menaungi Jisoo, YG Entertainment menelantarkannya.

“If YG fires her (from the agency), message me.. I’ll take her," ucap Pietro Beccari, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @iamlawyerkim.

Baca Juga: Pelatih Persib Dijual di Situs E-Commerce: Minus Seri 4 Kali dan Minim Taktik

Selama acara Paris Fashion Week, Jisoo terlihat duduk disebelah Pietro.