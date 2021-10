Viral Penampakan Orang Lari Terlihat Saat Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati Sedang Liburan Di Bali

PIKIRAN RAKYAT- Pasangan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati saat ini sedang berlibur ke Bali bersama kerabat-kerabatnya.

Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati bersama teman-temannya tersebut sedang menikmati keindahan pulau Bali.

Sedang asik liburan, Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati justru bertemu dengan penampakan.

Hal ini terlihat dari unggahan Instagram story dari Putu Reza. Dalam video tersebut terlihat Putu Reza sedang memperlihatkan Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil sedang membawa motor.

"Kapan lagi kan liat Ririn Ekawati naik motor, dan Bang Ibnu Jamil, Jasmin dan juga Elit," ujar Putu Reza, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @puturesa, Sabtu, 2 Oktober 2021.

Setelah itu, video tersebut mengarah ke sebuah jalan yang dipenuhi dengan pepohonan.

Dalam video tersebut teman Ibnu Jamil mengatakan jika mereka akan menuju ke Banyu Wana Amertha Wasserfall,Wanagairi Bali.

"Nah kita bakal nuju ke bawah ke Banyu Wana Amertha, let's see you there," tutur Reza.