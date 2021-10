Tunjukkan Foto Dono Warkop DKI Dikepung Tentara Era Orde Baru, Ernest Prakasa: Ketahuilah...

PIKIRAN RAKYAT - Komika Ernest Prakasa memperingati hari ulang tahun mendiang Wahyu Sardono alias Dono Warkop DKI pada 30 September 2021.

Dono Warkop DKI yang lahir pada tahun 1951 itu seharusnya genap berusia 70 tahun pada 30 September 2021.

Bukan cuplikan lawakan Warkop DKI yang diunggah Ernest Prakasa saat memperingati hari ulang tahun Dono.

Ernest Prakasa justru ingin menunjukkan sisi lain Dono sebagai seorang intelektual yang kritis dan berani menentang pemerintahan yang korup.

Di akun Twitter pribadinya, Ernest Prakasa mengunggah foto Dono saat dikepung sejumlah tentara pada masa Orde Baru.

Dalam foto itu, Dono dikepung tentara setelah ditangkap dalam aksi demonstrasi. Dono mengenakan kaus putih bertuliskan, "Join us. We fight for a clean government" atau "Ikut kami. Kami berjuang untuk pemerintahan yang bersih".

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, foto Dono ditangkap sejumlah tentara itu diambil pada tahun 1974 ketika Dono bergabung dengan mahasiswa dalam aksi Malapetaka Lima Belas Januari atau Malari.

Ernest Prakasa ingin menunjukkan lewat foto itu bahwa seorang komedian juga berhak berbicara isu-isu sosial dan politik.

