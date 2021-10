Konten Podcast Bareng Indro Trending Nomor 1 di YouTube, Deddy Corbuzier Ungkap Perasaannya

PIKIRAN RAKYAT - Di luar dugaan ternyata Deddy Corbuzier memetik berkah atas viralnya acara podcast bersama Indro Warkop DKI.

Dengan konten yang berisi berbagai obrolan bersama Indro itu, dikatakan Deddy Corbuzier menjadi trending nomor satu di Youtube.

Deddy mengatakan, jika konten yang mendulang banyak penonton itu berjudul "SAMPAI NANGIS.. INDRO VS WARKOPI, INI BUKAN MASALAH MIRIP" yang diunggah pada Kamis, 30 September 2021.

Sampai saat ini, video tersebut sudah ditonton sekira 5,2 juta kali. Dari besarnya antusias publik tersebut, Deddy lantas menceritakan tentang caption judul di Youtubenya itu melalui unggahan Instagramnya.

Indro Warkop DKI. Tangkapan layar YouTube Deddy Corbuzier "Trending no 1, why?" kata Deddy Corbuzier dilihat pada Jumat, 1 Oktober 2021.

"Coz he's a legend... (karena dia legenda)," sambung Deddy Corbuzier.

Besarnya antusias itu, Deddy lantas mengucap terima kasih pada Indro karena memilih podcast nya sebagai media untuk mengkalrifikasi polemiknya dengan Warkopi.



"Thank u Om @indrowarkop_asli tuk exclusive memilih #closethedoor for sharing.. Love u and love u all," kata Deddy Corbuzier.

Pada video tersebut, Indro Warkop DKI memang membuka semua apa yang dialami dengan kemunculan Warkopi.