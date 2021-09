Singgung Jokes Sketsa Warkopi saat Diundang Masuk TV, Deddy Corbuzier: Cewek Dicolek-colek Udah Ga Lucu Loh

PIKIRAN RAKYAT - Deddy Corbuzier memberikan pendapatnya terkait jokes (lawak) model Warkop DKI yang diberlakukan pada saat ini.

Hal tersebut ia sampaikan setelah melihat adanya grup bernama 'Sketsa Warkopi' yang tampak meniru gaya lawakan komedian legendaris Dono, Kasino, dan Indro.

Dalam podcastnya bersama Indro Warkop pada Kamis, 30 September 2021, Deddy Corbuzier menyatakan dirinya melihat jokes seperti itu pada saat 'Sketsa Warkopi' diundang dalam salah satu siaran di TV swasta.

Dalam penjelasan Deddy Corbuzier, saat itu Sketsa Warkopi mereplika adegan legendaris film Warkop DKI dengan judul 'Pintar-Pintar Bodoh' bagian 'Nyanyian Kode' dengan kalimat legendaris yaitu yang baju merah jangan sampai lolos.

"Ketika mereka melakukan itu saya nonton. Terus saya lihat, saya mempelajari. Buat saya itu. What the heck is this (apa-apaan ini), this is not funny! Ga ada lucu-lucunya," kata Deddy Corbuzier pada akun podcast miliknya.

Menurut Deddy, model lawakan dari Warkop DKI hanya cocok untuk dilakukan pada masanya saja dan dengan orang-orang di masa tersebut.

Bahkan, model lawakan zaman dulu yang sering menggoda perempuan seksi dianggap salah oleh Deddy Corbuzier jika dilakukan pada saat ini.

"Malah buat ketika dia toel-toel cewek dan cowo. Buat saya itu ga bener. Karena di zaman sekarang ga bisa lu...kena ama feminis lu nanti," tutur Deddy Corbuzier kembali.