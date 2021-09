Trio Warkopi Sesumbar Sudah Hentikan Kegiatan Komersial, Indro Warkop DKI: Masih Tetap Jalan

PIKIRAN RAKYAT - Pemuda yang tergabung dalam trio Warkopi menuai protes lantaran dituding melakukan plagiasi terhadap Warkop DKI.

Trio Warkopi yang beranggotakan Alfin Dwi Krisnandi, Sepriadi Chaniago, dan Alfres pun langsung mendapat kecaman dari publik. Apalagi ketiganya dianggap tak memiliki itikad baik pada Warkop DKI.

Warkopi yang ingin bertemu dan meminta maaf pada pihak Warkop DKI, dianjurkan oleh pihak terkait untuk melakukan takedown atas video yang selama ini diunggah dan dikomersialkan.

Beberapa waktu lalu, pihak Warkopi pun sesumbar sudah melakukan takedown pada video sketsa mereka.

"Kita udah take down nih video-video Sketsa Warkopi yang ada di Youtube Patria TV. Sudah kita take down," kata Alfred saat hadir di kanal YouTube Langit Entertainment.

"Nanti mungkin, kegiatan komersial bakal dihentikan ya," ujarnya menambahkan.

Pernyataan Warkopi itu malah dibantah oleh Indro Warkop DKI yang masih melihat kegiatan komersial tiga pemuda itu.

Indro mengaku akan tetap memaafkan trio Warkopi, namun Ia tetap meminta adanya itikad baik dari tiga pemuda itu.