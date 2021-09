Sesumbar Layak Jadi Capres, Nyali Giring Justru Dinilai 'Menciut' Usai Ungkap Gagasan Menohok

PIKIRAN RAKYAT - Sejak pertengahan tahun 2021, eks vokalis band Nidji sekaligus Plt. Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha sudah mendeklarasikan diri akan ikut Pilpres 2024.

Giring yang percaya diri mengatasnamakan wakil kaum milenial di kancah perpolitikan nasional sudah mulai membangun personal branding sedemikian rupa agar dikenal masyarakat sebagai calon presiden di masa yang akan datang.

Giring Ganesha bahkan tak segan membeberkan satu per satu kelebihan yang dia miliki sehingga percaya diri melaju ke bursa Pilpres di tahun mendatang.

Baca Juga: Ratapi Kondisi Tukul Arwana di ICU, 'Kekasih' sang Pelawak: Mas yang Paling Aku Sayangi...

Keunggulan-keunggulan itu dia ungkap sendiri saat menghadiri acara podcast Close The Door milik Deddy Corbuzier.



"Kenapa enggak? Gue punya tekadnya, gue punya semangatnya, gue punya kenekatannya, gue punya gagasanya, gue punya kecintaannya terhadap Indonesia, dan let's do it," ujar Giring Ganesha sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Rabu, 29 September 2021.

Selain itu, Giring sudah memperhitungkan di tahun 2024 nanti usianya untuk menjadi calon presiden telah memenuhi persyaratan.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Buka Opsi Vaksinasi Dilakukan di Dokter Praktek dan Bidan Mandiri



Giring yang melihat reaksi Deddy Corbuzier tampak kurang percaya kemudian berusaha meyakinkannya dengan mengungkap cita-cita yang telah dia pendam selama ini.

"Cita-cita gue tidak pernah menjadi seorang politikus, cita-cita gue selalu pengen jadi negarawan, gue pengen banget one day kayak Abraham Lincoln, pengen seperti Winston Churchill, gue pengen kayak Gusdur bro, gue pengen jadi kayak Jokowi, negarawan," ujar Giring.

Karena niatnya melaju ke Pilpres 2024 untuk mengabdi pada negara, Giring bahkkan tak keberatan jika idenya diadopsi presiden terpilih seandainya suara rakyat tak berpihak kepadanya.