Deddy Corbuzier: Kalau Pak Jokowi Datang Kesini, Podcast Ini Saya Tutup, tapi...

PIKIRAN RAKYAT - Presenter Deddy Corbuzier mengungkapkan keinginannya jika Presiden Jokowi hadir dalam acara Podcast-nya. Deddy mengaku ingin menutup Podcast-nya setelah setelah Jokowi ikut hadir.

Hal itu disampaikan Deddy saat berbincang dengan Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha, Selasa, 28 September 2021.

Awalnya Giring menanyakan kepada Deddy Corbuzier bisa mengundang Presiden Jokowi di acara Podcast-nya.

Namun, Deddy menyebut sulit mengundang Jokowi karena seorang Presiden.

"Wah, susah kan Presiden," jawab Deddy, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier.

Giring menyebutkan jika Jokowi datang ke acara Podcast Deddy, tentu menjadi sebuah kehormatan.

"Kalau Pak Jokowi kesini, habis Pak Jokowi datang saya tutup Podcast ini, Pak. Bener," ucap Deddy.

Namun, Deddy menambahkan tutup yang dimaksud hanya pindah tempat.

"Pindah tempat, jadi janji dulu aja he he he " kata Deddy.