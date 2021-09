Squid Game Disebut Mirip Film Jepang, Direktur Hwang Tegaskan Idenya Muncul Duluan

PIKIRAN RAKYAT - Di balik suksesnya serial Netflix berjudul 'Squid Game' pada Septemer 2021 ini, ternyata ada kontroversi yang mengikuti di belakangnya.

Salah satu bagian dari serial favorit Korea Selatan tersebut diklaim mengikuti film dari Jepang yang muncul beberapa tahun sebelumnya.

Adegan dari film Squid Game dituding meniru film dari Jepang berjudul As The Gods Will yang rilis pada tahun 2014 lalu.

Karena hal ini, Direktur dari Squid Game Hwang Dong-Hyuk tak terima dan langsung mengeluarkan pernyataannya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari World of Buzz pada Selasa, 28 September 2021, ada adegan di film Squid Game di mana banyak karakter dibunuh satu per satu dalam permainan masa kecil yang berjudul 'Lampu Merah, Lampu Hijau'.

Dalam permainan tersebut, para karakter harus bergerak ketika patung raksasa yang ada di ujung berkata 'lampu hijau'. Tapi kalau patung sudah mengatakan 'lampu merah' dan karakter masih bergerak, maka akan ada pembunuh yang menembak orang tersebut.

Adegan ini diklaim sama dengan film Jepang As The Gods Will yang menggunakan metode sama.

