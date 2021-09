Tukul Arwana Pernah Bosan Melawak, Pengingat untuk Mereka yang Tertekan Keadaan

PIKIRAN RAKYAT - Sekali waktu pada 2009 lalu, Sekali waktu pada 2009 lalu, Tukul Arwana pernah mengatakan dia bosan melawak. Namun, kejenuhan itu ditepiskannya karena sejumlah alasan. Sehingga, kita masih kerap melihatnya sampai hari ini sampai muncul kabar Tulul mengalami perdarahan otak.

Berikut ini catatan wawancara dengan Tukul Arwana pada 2009 lalu. Meski sudah lama berlalu, pesan yang disampaikannya masih sangat relevan dengan situasi kekinian. Kepada pembaca yang bijak lagi bestari, selamat membaca.

***

Wak­tu me­nun­juk­kan pu­kul 9.34 WIB. Mung­kin ka­re­na itu, Tu­kul me­min­ta wa­wan­ca­ra berlang­sung di ru­mah­nya, Jalan Sa­wo Ujung Ci­pe­te Uta­ra, Ke­ba­yor­an Ba­ru, Ja­kar­ta Se­la­tan.

Ga­ya­nya yang san­tai se­ge­ra me­nyam­but tamu di ru­mah yang di­pe­nu­hi ba­nyak fo­to di­ri­nya ber­sa­ma orang-orang pen­ting di ne­ge­ri ini.

Se­per­ti­nya, kala itu ia be­lum man­di ka­re­na ma­sih me­nge­na­kan kaus da­lam ber­war­na pu­tih dan ce­la­na pen­dek ber­war­na bi­ru mu­da.

Tu­kul me­mang te­tap Tu­kul. Ken­da­ti su­dah men­ja­di pre­sen­ter mahal di In­do­ne­sia, ga­ya­nya te­tap mem­bu­mi. Ia se­tia de­ngan ju­luk­an "wong nde­so" yang se­la­lu di­po­pu­ler­kan­nya.

Di se­be­lah­nya ada pa­pan ca­tur be­sar, yang si­ap di­ma­in­kan. Akan te­ta­pi ti­dak, ia le­bih si­buk meng­ga­nyang sa­tu de­mi sa­tu go­reng­an yang ter­sa­ji di me­ja le­wat bi­bir­nya. Bi­bir yang di kanan ki­ri­nya di­hia­si sa­tu dua ku­mis, yang se­ring men­ja­di bu­lan-bu­lan­an.

Ka­ri­er me­la­wak Tu­kul di­awali sa­at ia men­ja­di jua­ra be­be­ra­pa lom­ba la­wak di Se­ma­rang dan Ja­wa Te­ngah pada ku­run 1979-1983. Ia pin­dah ke Ja­kar­ta pa­da 1985.

Se­pu­luh ta­hun ke­mu­di­an, ia men­ja­di pe­nyi­ar di ra­dio Sua­ra Ke­ja­ya­an. Wa­jah­nya per­ta­ma kali mun­cul di la­yar TV sa­at men­ja­di mo­del vi­deo klip Jos­hua tahun 1997.

Ba­ru ke­ti­ka ber­ga­bung de­ngan grup la­wak Sri­mu­lat, wa­jah Tu­kul sema­kin se­ring mun­cul di TV.

"Sa­ya per­nah bo­san me­la­wak, de­ngan aca­ra 'Em­pat Ma­ta'. Na­mun sa­ya mi­kir, nyari ker­ja­an za­man se­ka­rang (2009) su­sah, orang sa­ja sam­pe ban­ting tu­lang mau da­pet ker­ja­an. Ini udah di de­pan ma­ta, ke­na­pa ha­rus bo­san," ka­ta pria ke­la­hir­an Per­bal­an, Pur­wo­sa­ri, Se­ma­rang, 16 Ok­to­ber 1963 itu.

Ber­be­kal pe­pa­tah "cin­tai­lah pe­ker­ja­an, ma­ka pe­ker­ja­an akan men­cin­tai ki­ta", Tukul tetap me­leng­gang. Na­mun, ja­lan­nya tak me­lu­lu mu­lus. Ba­nyak pe­non­ton yang ke­mu­di­an memprotes ga­ya la­wak­an Tu­kul yang di­ni­lai "kam­pung­an", "nggak ber­bo­bot", "ter­la­lu mengeks­ploi­ta­si", dan se­de­ret na­da sum­bang lain.

"Orang lain udah mu­lai bo­san, te­ta­pi kan ma­sih ba­nyak ju­ga yang be­lum bo­san, dan jumlahnya le­bih ba­nyak," ka­ta Tu­kul.

Un­tuk itu, ia ba­nyak mem­ba­ca, ber­la­tih, dan be­la­jar da­ri ling­kung­an se­ki­tar­nya. "Mi­sal­nya, anak sa­ya yang ber­la­ri da­ri da­pur, dia nga­du ada ti­kus be­sar dan gun­dul di be­la­kang. Sa­ya su­ruh dia ke­nal­an, dia bi­lang su­dah, dan me­nye­but­kan bah­wa na­ma ti­kus itu ada­lah Tu­kul. Nah, da­ri hal-hal ke­cil itu sa­ya be­la­jar," ucap ayah No­vi­ta Eka Afri­a­na dan Wa­hyu Jo­van Utama itu.

Tu­kul ju­ga tak tang­gung-tang­gung be­la­jar Ba­ha­sa Ing­gris. Ka­ta­nya, agar ter­li­hat ke­ren. "I sha­ring my fri­end, lis­ten my fri­end, le­ar­ning by do­ing, la­tih­an eve­ryw­he­re, at ho­me, at street," ka­ta Tu­kul de­ngan ga­ya ba­nyol­an­nya yang khas sam­bil me­nge­lus-elus ba­gi­an atas bi­bir­nya.