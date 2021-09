Atta Halilintar Bahagia Sambut Kelahiran Baby Aurel: Welcome to The World

PIKIRAN RAKYAT - Youtuber Atta Halilintar menyambut momen bahagia saat baby Aurel lahir ke dunia.

Rasa haru dan bahagia pun tidak bisa disembunyikan dari raut wajah Atta Halilintar saat menggendong pertama kali baby Aurel.

Bersama Aurel Hermansyah, Atta Halilintar tampak kompak berinteraksi dan menunjukkan ekspresi haru dengan baby Aurel.

Meski begitu, Atta Halilintar menjelaskan, baby Aurel bukanlah anaknya, tetapi anak dari salah satu timnya.

"Baby Aurel? Karena nama baby ini Aurel juga, yaitu anaknya salah satu dari timku Eqy BW dan istrinya, Ebil," ungkap Atta Halilintar, dikutip dari Youtube AH, pada Senin 27 September 2021.

Atta Hermansyah menjelaskan, baby Aurel diberi nama karena terinspirasi dari istrinya, Aurel Hermansyah.

Welcome to the world, baby Jasmine Aurelie," ucap Atta Halilintar.