Rampungkan Film No Time To Die, Daniel Craig Pensiun sebagai James Bond?

PIKIRAN RAKYAT - Film James Bond akan kembali hadir di layar bioskop, yang diperkirakan tayang pada akhir bulan ini, akan tetapi aktor Daniel Craig menyampaikan selamat tinggal untuk James Bond.

Sebab, sebelumnya Daniel Craig juga mengira perannya sebagai James Bond akan berakhir dalam 'Spectre', tapi kemunculan kelimanya sebagai agen rahasia Inggris di film baru 'No Time To Die' membuatnya bisa menyelesaikan perjalanan 007 secara utuh.

Hampir 60 tahun setelah film pertama Bond 'Dr No' tayang, agen rahasia favorit di dunia film yang dikenal dengan mobil-mobil berkecepatan tinggi dan gawai mutakhir keren akhirnya kembali di film ke-25 pekan depan setelah 18 bulan ditunda gara-gara pandemi Covid-19.

Sementara dengan biaya produksi sekitar 200 juta dolar AS (sekira Rp2,8 triliun), 'No Time To Die' menceritakan James Bond yang kembali dari kehidupan indah masa pensiun di Jamaika, untuk membantu menemukan penjahat baru yang dipersenjatai teknologi mematikan.

Baca Juga: Ingatkan Giring Soal Cap Pembohong ke Anies Baswedan, Pasha Ungu: Ini Bukan Main-Main

"Saya tidak menyangka akan main film lagi setelah 'Spectre'. Saya dulu betul-betul berpikir saya akan... selesai," kata Craig kepada Reuters dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Minggu, 26 September 2021.

"Tapi saya senang punya kesempatan membuat film ini. Dan kami menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Kami mencoba menceritakan satu kisah lewat film-film Bond yang saya bintangi. Sepertinya semua saling terhubung dan yang satu ini benar-benar jadi pamungkas," katanya.

Dengan durasi hampir tiga jam, disutradarai Cary Joji Fukunaga, film ini menjanjikan segala aksi Bond, seperti kejar-kejaran mobil dan adegan penuh aksi dengan latar belakang memukau, termasuk kota Matera di Italia.

Namun, 'No Time To Die' memperkenalkan karakter baru bernama Nomi, diperankan aktris kulit hitam Lashana Lynch yang dideskripsikan sebagai agen 00 di organisasi MI6. Dia terlihat sama tangguh dan penuh kemampuan seperti Bond.