PIKIRAN RAKYAT - Kolaborasi grup band Coldplay dan BTS baru saja rilis pada Jumat, 24 September 2021.

Single kolaborasi Coldplay x BTS berjudul My Universe yang banyak ditunggu oleh para penggemarnya.

Berikut lirik lagu Coldplay x BTS - My Universe:

You, you are My universe

And I just want to put you first

And you, you are My universe

And I…

In the night I lie and look up at you