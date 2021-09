Pamit dari Dunia Hiburan, Sketsa Warkopi: Kegiatan Komersial Bakal Dihentikan

PIKIRAN RAKYAT - Setelah menjadi viral akibat dituding Indro Warkop sebagai 'plagiat' dan 'tak tahu etika', grup komedian Sketsa Warkopi akhirnya angkat bicara pada 23 September 2021.

Grup yang diisi oleh tiga pemuda bernama Alfin Dwi Krisnandi, Sepriadi Chaniago dan Alfred menjelaskan kalau mereka berusaha untuk menunjukkan itikad baik pada Indro Warkop dan seluruh lembaga Warkop.

Alfred sebagai 'Kasino Sketsa Warkopi' memutuskan untuk grup tersebut agar berhenti sementara dari seluruh kegiatan komersial yang dilakukan.

"Kita udah take down nih video-video Sketsa Warkopi yang ada di Youtube Patria TV. Sudah kita take down," kata Alfred saat hadir di kanal YouTube Langit Entertainment pada Kamis, 23 September 2021.

"Nanti mungkin, kegiatan komersial bakal dihentikan ya," sambungnya.

Meskipun akan segera menghentikan seluruh kegiatan komersial, Sketsa Warkopi mengaku masih ada satu konten lagi yang akan mereka buat pada Sabtu, 25 September 2021.

Konten tersebut kemungkinan besar adalah ziarah ke makam dari para personil Warkop DKI yang telah meninggal seperti Dono dan Kasino.

